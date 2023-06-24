ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер»

Федеральной службой безопасности РФ заведено уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Добавляется, что утверждения, распространяемые якобы Евгением Пригожиным, не имеют каких-либо оснований.

Подчеркивается, что в антитеррористическом комитете потребовали немедленно прекратить все противоправные действия.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация об ударах по лагерям ЧВК «Вагнер».