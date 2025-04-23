ФСБ выслала молдавского разведчика с запретом на въезд на 60 лет

Агенту молдавской разведки, которому поручили сбор информации в России, был вынесен запрет на въезд на территорию РФ. Его выслали из страны. Об этом сообщил «Царьград».

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности. По ней агенту молдавской разведки, который действовал в России, было поручено собирать любую информацию о намерениях властей РФ и силовиков в отношении Молдавии. Он также пытался узнавать сведения о чиновниках и силовиках. Это стало известно сотрудникам ФСБ, они задержали злоумышленника и допросили его. Тот пытался отпираться, но провалил ту проверку, которую ему устроили с применением полиграфа. В итоге молдавский агент был выслан из страны. Ему запрещено въезжать в РФ на протяжении последующих 60 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали контрабандистов в Приморье. Банда иностранцев готовила к перевозке и вывозила за рубеж крабов. Правоохранители изъяли у злоумышленников почти 1,5 тонны крабов, причем как уже в замороженном, так еще и в живом виде.