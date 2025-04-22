В Приморье задержали банду контрабандистов, пытавшихся вывезти из РФ полторы тонны крабов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали контрабандистов, которые вывозили крабов за пределы России. Об этом сообщило РЕН ТВ, которое сослалось на заявление, сделанное Марией Кебой, официальным представителем ФСБ РФ по Приморскому краю.

По ее словам, были задержаны трое иностранцев, которые занимались контрабандой крабов. Их взяли на берегу Уссурийского залива.

«Задержаны при попытке незаконного вывоза с территории Российской Федерации краба в живом и замороженном виде. Жизнеспособные особи выпущены в естественную среду обитания», — указала Кеба.

Она добавила, что злоумышленники арендовали ангар на берегу, где и вели подготовку продукции для дальнейшей перевозки. У них было конфисковано почти 1,5 тонны краба.

Ранее сообщалось, что россиянку задержали за попытку провоза за границу моржовых бивней. Два бивня она спрятала в трусах, прикрепив их к чулкам, еще два были размещены в одежде. Женщина заявила, что не была проинформирована о необходимости оформления разрешительных документов для вывоза бивней.