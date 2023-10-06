ФСБ за год перехватила 370 килограммов украинских наркотиков

За год удалось перехватить у наркокурьеров 370 килограммов запрещенных веществ, произведенных на Украине, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Преступники использовали многоступенчатую схему переправки наркоты. Синтетические наркотики, произведенные на Украине, вначале доставлялись в Киев. Там их забирали курьеры – граждане Украину, не подлежащие призыву в ВСУ, или граждане России, проживающие на Украине. Далее наркотики везли в Польшу и страны Прибалтики, а оттуда – транзитом – в Россию.

Всего ФСБ пресекла 11 таких попыток контрабанды запрещенных веществ. Задержано 12 человек российской «цепочки» поставок.

Выяснилось, что они планировали реализовать наркоту через «черные» интернет-магазины.