ФСБ задержала двух жителей Новосибирской области за антироссийские лозунги и граффити

В Новосибирской области были задержаны двое местных жителей, которые расклеивали антироссийские листовки и вели агитацию в пользу украинской организации. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ».

Двое жителей села Криводановка, которое находится в Новосибирской области, в 2023 году расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами. Также они наносили надписи с символикой украинской организации «Легион „Свобода России“». Все это делалось по заданию с Украины. По утверждению Федеральной службы безопасности, о всей проделанной работе злоумышленники отчитывались перед своими украинскими кураторами. Правоохранители сумели их вычислить и задержать.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и пропаганде терроризма. Оба они были оправлены в СИЗО на время следствия.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве «тайного вора в законе» Леху Московского. По версии следствия, на протяжении последних десятилетий он занимал одну из ключевых позиций в преступной иерархии, осуществлял покровительство нелегальному игорному бизнесу и был известен в криминальных кругах. Оперативная разработка, приведшая к задержанию, велась около четырех лет.

* признана в РФ террористической и запрещена