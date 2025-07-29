В столице задержали «тайного вора в законе» с криминальным статусом

В ночь с пятницы на субботу, 24 мая, в элитном поселке под Москвой в результате совместной спецоперации, проведенной сотрудниками ГУУР МВД и ФСБ, был задержан 53-летний Алексей Иванов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и не состоявший на учете в органах. По информации следствия, он является криминальным авторитетом в статусе «вора в законе». В настоящее время готовится предъявление ему соответствующего обвинения, сообщил РБК источник в ГУУР МВД.

По данным собеседника издания, до недавнего времени правоохранительные органы не располагали информацией о существовании «незарегистрированного» вора в законе, осуществлявшего свою деятельность в Москве и Нижегородской области.

Иванов не имел судимостей и вел размеренную семейную жизнь с гражданской женой и четырьмя детьми. При этом, по версии следствия, на протяжении последних десятилетий он занимал одну из ключевых позиций в преступной иерархии, осуществлял покровительство нелегальному игорному бизнесу и был известен в криминальных кругах под именем Леха Московский, утверждает источник.

Одновременно с задержанием Иванова в Москве и Нижнем Новгороде была проведена операция по пресечению деятельности преступной группы, находившейся под его удаленным контролем. Полиция задержала 18 человек, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. Шестеро из них, включая Иванова, были заключены под стражу. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Оперативная разработка, приведшая к задержанию Алексея Иванова, велась около четырех лет. Как пояснил собеседник издания, впервые информация об Иванове поступила к правоохранителям от осведомителя, присутствовавшего на встрече, где «законники» обсуждали вопросы теневой экономики.

Повторно он попал в поле зрения оперативников в ходе следственных мероприятий по делу «банды Леснякова», более известной как «банда Леса». Следственный комитет характеризует данную группировку как одну из самых жестоких ОПГ конца 1990-х и начала 2000-х годов. На счету банды десятки убийств, покушений и других тяжких преступлений. Ее лидеры отбывают пожизненное заключение, а судебные разбирательства по связанным с ней делам продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Великобритании чаще всего фиксируются кражи смартфонов.