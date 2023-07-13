ФСБ задержала ЛГБТ-активиста за финансовую поддержку ВСУ

В Орловской области спецслужбы задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, сменившего женский пол на мужской, по подозрению в госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.

В сообщении указывается, что задержанный был волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* и являлся администратором информационного ресурса антироссийский направленности.

Он сделал безналичный перевод в украинский банк, перечислив средства на поддержку ВСУ.

Силовики надели наручники на трансгендера на выходе из здания, операция заняла несколько секунд.

* признан в России иноагентом