ФСБ задержала ЛГБТ-активиста за финансовую поддержку ВСУ
Фото: [© РИА Новости / ФСБ России]
В Орловской области спецслужбы задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, сменившего женский пол на мужской, по подозрению в госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
В сообщении указывается, что задержанный был волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* и являлся администратором информационного ресурса антироссийский направленности.
Он сделал безналичный перевод в украинский банк, перечислив средства на поддержку ВСУ.
Силовики надели наручники на трансгендера на выходе из здания, операция заняла несколько секунд.
* признан в России иноагентом