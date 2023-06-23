ФСБ задержала преступников, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий

Безопасность

Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]

Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Стоимость килограмма радиоактивного изотопа составляет $3,5 млн.

Сообщается, что преступники выполняли заказ иностранного «клиента».

Цезий планировалось использовать для провокаций в отношении России. Его могли применить в качестве начинки «грязной бомбы».

Задержанные уже дают признательные показания.

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