ФСБ задержала преступников, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий
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Силовики задержали пять человек, пытавшихся вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Стоимость килограмма радиоактивного изотопа составляет $3,5 млн.
Сообщается, что преступники выполняли заказ иностранного «клиента».
Цезий планировалось использовать для провокаций в отношении России. Его могли применить в качестве начинки «грязной бомбы».
Задержанные уже дают признательные показания.