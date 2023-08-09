ФСБ задержала россиянина за подрыв газопровода в Крыму по заданию украинских спецслужб

Диверсия была совершена в июне этого года в поселке Кореиз. К ней оказался причастен 43-летний гражданин России.

По мнению сотрудников Федеральной службы безопасности, мужчину завербовали еще в прошлом году, когда он находился в Днепропетровской области. После этого он прошел курс диверсионной подготовки и был направлен в Крым.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к совершению диверсионно-террористического акта», - сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Его заявление привело ТАСС. При обыске в гараже у подозреваемого обнаружили взрывчатку С-4, электродетонаторы и электровоспламенители, а также самодельное взрывное устройство. Он уже дал признательные показания, его взяли под стражу.