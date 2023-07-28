ФСБ задержала россиянина за стремление воевать в рядах украинской армии

Он захотел уехать на Украину, вступить в военизированное подразделение и с оружием в руках воевать против России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что житель Орловской области придерживается проукраинских взглядов. Он по собственной инициативе установил связь с одной из организаций, запрещенных в РФ. В своей переписке мужчина заявил, что хочет покинуть Россию и получить украинское гражданство.

«Выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

С такими же заявлениями россиянин обратился в СБУ, украинский МИД, а также пограничную и миграционную службы сопредельного государства. За это он был задержан ФСБ, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.