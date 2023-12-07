ФСБ задержала террориста, взорвавшего два поезда на БАМе

ФСБ раскрыла теракт с подрывом двух железнодорожных составов с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали.

Силовики задержали исполнителя – гражданина Белоруссии, действовавшего по указанию украинских спецслужб.

52-летний мужчина 29 и 30 ноября совершил взрывы двух поездов, заложив на цистернах взрывчатку.

Один из поездов следовал через Северомуйский тоннель, другой – по его обводному пути. В результате теракта на время было заблокировано движение по тоннелю. Первоначально в качестве одной из версий взрыва рассматривалось короткое замыкание в тоннеле. Но затем специалисты-взрывотехники пришли к выводу, что взрыв не был случайностью.

Следователи выясняют причастность задержанного к другим преступлениям.