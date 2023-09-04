ФСБ задержала украинца, снабжавшего взрывчаткой для терактов диверсантов

Он собрал несколько взрывных устройств, после чего передал их диверсантам, которые действовали в Запорожской области.

На территории региона работала диверсионная группа, которая совершала взрывы по заданию Службы безопасности Украины. Участников этой группы выявили и задержали еще раньше. Теперь же был задержан их пособник, который снабжал их взрывчаткой.

«Пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы», - заявил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Это сообщение передали РИА Новости. При обыске у 55-летнего мужчины было изъято около пяти килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, 3 инициатора взрыва замедленного действия и еще ряд компонентов для сборки взрывных устройств. В его отношении возбуждено уголовное дело.