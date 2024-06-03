ФСБ задержала в Севастополе группу диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота

Целая группа мужчин, работавших на украинские спецслужбы, была задержана в Севастополе. Она готовила диверсии против военных, энергетических и транспортных объектов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые работали на Службу безопасности Украины, а также на Главное управление разведки украинского минобороны. Также были обнаружены три тайника, созданные этими людьми. В них хранилось необходимое для диверсантов оборудование: взрывчатка различного типа, электродетонаторы, готовые к употреблению взрывные устройства и так далее.

«Вскрыта агентурная группа украинских спецслужб, созданная для совершения диверсионно-террористических актов», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Все украинские агенты действовали независимо друг от друга и даже не были знакомы между собой. Тем не менее, они были выявлены и задержаны. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, который занимался шпионажем в пользу Украины. Тот признался, что понимал, что его деятельность используется для нанесения вреда его стране. Он также раскаялся в своих поступках.