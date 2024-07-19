Попытка вступить в ВСУ привела жителя Краснодара в колонию

Южный окружной военный суд отправил в колонию жителя Краснодара, который пытался вступить в террористическую украинскую организацию и помочь ВСУ. Об этом пишет «Газета.ру» .

Мужчину завербовали в легионе «Свобода России» (организация запрещена в РФ) и замотивировали на вступление в ВСУ. Куратор подготовил мужчину и указал, чтобы он отправлялся в Донецк, а оттуда уже на территорию Украины, где его якобы встретят. О планах южанина уже знали в ФСБ.

Действительно, гражданин купил билет на автобус «Краснодар-Донецк» иотправился с вещами на вокзал. Однако путь ему преградили силовики. Тем задержали его как фигуранта уголовного дела. Горе-бойцы обвинили в попытке участия в деятельности террористической организации и приготовлении к госизмене.

Военный суд приговорил мужчину к 2,5 года тюрьмы, а оставшиеся пять лет — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе вынесли приговор начальнице склада, которая торговала военным инвентарем.