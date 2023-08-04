ФСБ задержала жителя Запорожской области за подготовку покушения на сотрудника областной администрации

Он хотел взорвать свою жертву при помощи самодельного устройства.

Оперативники Федеральной службы безопасности вместе с полицейскими задержали злоумышленника. Установлено, что он хотел взорвать работника администрации региона. Для этого должно было использоваться самодельное взрывное устройство.

«Задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт», - сообщили представители ФСБ, чьи слова привело ТАСС.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства готовившегося теракта. Они пытаются понять, кто еще причастен к подготовке преступления.