ФСИН опровергла информацию о побеге из скандального СИЗО Ростова

Сообщения о том, что в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону заключенные совершили подкоп и пытались сбежать, не соответствуют действительности. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ ФСИН по Ростовской области, такие происшествия в 2025 году не фиксировались, передает РБК.

В недавних публикациях в СМИ утверждалось, что инциденты произошли после новогодних праздников, а во время поисковых мероприятий в камерах якобы были обнаружены шампуры и множество мобильных устройств.

Ранее телеграм-канал SHOT, ссылаясь на источники, сообщал, что заключенные планировали побег из СИЗО №1 в ближайшие выходные, для чего они сделали подкоп. Однако их намерения не были осуществлены из-за одного заключенного, который сообщил смотрителям о подкопе.