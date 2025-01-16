Заключенные попытались сбежать из скандального СИЗО в Ростове через подкоп

Заключенные скандально известного СИЗО-1 Ростова попытались совершить побег, сделав подкоп, сообщил телеграм-канал SHOT. В ходе обысков в их камерах были обнаружены шампуры и большое количество мобильных телефонов.

Источники утверждают, что осужденные планировали сбежать в ближайшие выходные. Главный вдохновитель Эльнур Т. убедил своих сокамерников организовать побег, прокопав туннель в одном из помещений.

Однако их намерения провалились, когда один из заключенных сообщил о плане охране. Все участники были задержаны во вторник, а Эльнур в настоящее время проходит допрос.

После этого сотрудники ответственного учреждения провели обыски и нашли в камере девять мобильников. Кроме того, при проверке соседних камер они наткнулись на несколько шампуров.

Ранее сообщалось, что голый пациент сбежал из больницы в Самарской области и устроил погром в супермаркете.