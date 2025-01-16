Заключенные попытались сбежать из скандального СИЗО в Ростове через подкоп
SHOT: заключенные СИЗО-1 в Ростове совершили попытку побега через подкоп
Фото: [freepik.com]
Заключенные скандально известного СИЗО-1 Ростова попытались совершить побег, сделав подкоп, сообщил телеграм-канал SHOT. В ходе обысков в их камерах были обнаружены шампуры и большое количество мобильных телефонов.
Источники утверждают, что осужденные планировали сбежать в ближайшие выходные. Главный вдохновитель Эльнур Т. убедил своих сокамерников организовать побег, прокопав туннель в одном из помещений.
Однако их намерения провалились, когда один из заключенных сообщил о плане охране. Все участники были задержаны во вторник, а Эльнур в настоящее время проходит допрос.
После этого сотрудники ответственного учреждения провели обыски и нашли в камере девять мобильников. Кроме того, при проверке соседних камер они наткнулись на несколько шампуров.
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