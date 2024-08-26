Родственники погибших сотрудников ФСИН ИК-19 получат по 1 млн руб

Правительство Волгоградской области выплатит материальную помощь родственником погибших при захвате колонии №19. Семьи умерших сотрудников ФСИН получат по 1 млн руб. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

Губернатор Бочаров провел совещание оперативного штаба, в ходе которого отметил необходимость поддержки семей погибших. Глава региона также подчеркнул, что все пострадавшие находятся на лечении в медицинских учреждениях. Уточняется, что состояние двоих из них до сих пор оценивается как тяжелое.

Во время бунта в волгоградском исправительном учреждении погибли четыре сотрудника ФСИН, еще столько же попали в больницу. Преступники, совершившие захват колонии, ликвидированы.

Ранее сообщалось о том, что начальник управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко обжаловал свой арест по делу о получении взятки в размере 2 млн руб.