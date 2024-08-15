FT: Между РФ и Украиной начались переговоры по обмену пленными в Курской области

Между украинской и российской сторонами начались переговоры по поводу обмена пленными, которые были захвачены в Курской области. Об этом сообщило издание Financial Times.

По утверждению британской газеты, представители Украины и России приступили к диалогу. Они обсуждают возможности обмена бойцами, которые были пленены по итогам захода подразделений ВСУ в Курскую область.

Ранее сообщалось, что только за время одного из боев в данном регионе российские войска сумели захватить 5 пленных. ВС РФ удалось пленить солдат из элитной 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Это произошло в районе деревни Малая Локня.