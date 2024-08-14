У курской Малой Локни российские бойцы взяли в плен пять штурмовиков ВСУ

Группа украинских военнослужащих из 82-й одшб была взята в плен ВС РФ под Курском неподалеку от деревни Малая Локня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказался сам момент пленения украинских боевиков российскими парнями, снятый с коптера. На опубликованных агентством кадрах видно, как россияне выводят из лесополосы украинцев. Причем двоим из них была предложена вода. Затем бойцы ВС РФ начинают проводить досмотр пленных.

«На территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», — сказал представитель силового ведомства.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.