На Западе считали невозможным возрождение российского ВПК за столь короткий срок.

Только за прошлый год российская оборонка смогла произвести миллионы снарядов и сотни танков, в то время как европейская военная промышленность в последние несколько лет работала без особого напряжения, полагаясь на помощь со стороны США в вопросах безопасности. Однако в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа само существование НАТО может оказаться под вопросом.

Некоторые европейские политики делают алармистские заявления о неизбежности войны с Россией. Однако, как отмечает издание, ряд стран НАТО скептически относится к тому, что Россия может атаковать одного из членов альянса, серьезно относясь к 5-й статье НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном подчеркнул, что Россия может начать войну с кем бы то ни было, если только на нее нападут.