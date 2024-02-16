FT: в НАТО бьют тревогу из-за возрождения российской оборонной промышленности
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Страны НАТО обеспокоены темпами производства российской военной промышленности, пишет Financial Times.
На Западе считали невозможным возрождение российского ВПК за столь короткий срок.
Только за прошлый год российская оборонка смогла произвести миллионы снарядов и сотни танков, в то время как европейская военная промышленность в последние несколько лет работала без особого напряжения, полагаясь на помощь со стороны США в вопросах безопасности. Однако в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа само существование НАТО может оказаться под вопросом.
Некоторые европейские политики делают алармистские заявления о неизбежности войны с Россией. Однако, как отмечает издание, ряд стран НАТО скептически относится к тому, что Россия может атаковать одного из членов альянса, серьезно относясь к 5-й статье НАТО.
Президент РФ Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном подчеркнул, что Россия может начать войну с кем бы то ни было, если только на нее нападут.