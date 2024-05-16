Фура наехала на семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

Когда правоохранители патрулировали улицы Клина, они заметили, как грузовой автомобиль совершил наезд на школьницу, которая вместе с отцом и братом переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

На помощь пострадавшей пришли старший прапорщик полиции Алексей Никифоров и прапорщик полиции Андрей Баранов. Росгвардейцы доставили ребенка и его родственников в ближайшую больницу.

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, ребенок проходит курс реабилитации, а родители школьницы поблагодарили сотрудников подмосковной Росгвардии за своевременную помощь и отзывчивость.

Ранее сообщалось, что в ДТП в городе Видное пострадали пятнадцатилетние водитель и пассажир мотоцикла.