Фура перекрыла трассу «Кола» под Петербургом, оторванная кабина лежит на дороге

Крупная авария, произошедшая утром 11 февраля, парализовала движение на федеральной трассе «Кола» под Санкт-Петербургом. По предварительной информации, грузовой автомобиль на 31-м километре автодороги Р-21 врезался в барьерное ограждение.

Как сообщили представители пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» изданию «Фонтанка», в результате инцидента пострадал один человек. На место происшествия оперативно выехали экипажи скорой медицинской помощи и Госавтоинспекции.

Появившиеся в сети кадры с места ДТП показывают масштаб произошедшего: от мощного удара у фуры полностью оторвало кабину, которая осталась лежать на проезжей части. Это привело к серьезным затруднениям движения. По данным на момент аварии, в сторону Ленинградской области автомобили могли проехать аварийный участок только по обочине, что спровоцировало образование многокилометровой пробки.