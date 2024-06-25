Полсотни лошадей спасли из горящей конюшни в Подмосковье

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли полсотни лошадей из горящей конюшни в Мытищах. Инцидент произошел в конно-спортивном комплексе в деревне Ульянково.

За помощью спасателей обратились очевидцы. По словам жителей, в деревне загорелась конюшня, в которой были заперты животные.

Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили, что крыша постройки горит по всей площади. Пламя могло охватить и соседние строения.

Начальник караула оценил обстановку, объявил ранг пожара 1-БИС и запросил дополнительные силы и средства. Также он подал команду эвакуировать лошадей. В результате из горящей постройки вывели 48 лошадей. Животные не пострадали.

После этого возгорание оперативно ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 38 человек, привлечено 10 единиц техники.