Футуролог Кононов перечислил основные угрозы искусственного интеллекта

Американский миллиардер Илон Маск предупредил руководство КНР об угрозах, которые исходят от нейросети, то есть в Поднебесной, по мнению Маска, нейросеть может захватить власть. Футуролог Александр Кононов пояснил причины обеспокоенности Илона Маска проблемой искусственного интеллекта, а также какие угрозы в разработке нейросети стоят перед человеком уже на данный момент. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, если регулярно и последовательно выстраивать модели угроз на каждом шаге создания нейросети, то человечество с ней справится. Однако практика показывает, что приходится скрывать существующие угрозы.

Эксперт отметил, что опасения Маска связаны как раз с тем, что данная тенденция не будет преодолена и никто не узнает об угрозе условного «восстания машин».

По мнению Кононова, важно учитывать при предотвращении катастрофы нейросети коллегиальность и возможность выявлять и обсуждать возникающие угрозы для поиска и принятия соответствующих мер.

Он пояснил, что главный сценарий, при котором сверхразумный цифровой разум может ополчиться против своего создателя, станет использование его в военных целях.

Футуролог подчеркнул, что данную угрозу обходить стороной нельзя.