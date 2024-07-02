GAC не будет платить компенсацию жителю России, который едва не сгорел в своем автомобиле

Китайский производитель автомобилей GAC закончил расследование инцидента с пожаром со своим кроссовером на трассе М12. Об этом сообщает Life.ru .

Поясняется, что компания не будет выплачивать пострадавшему россиянину компенсацию, поскольку возгорание произошло не по их вине, а сам автомобиль был собран качественно.

Добавляется, что экспертизой не было выявлено никаких признаков производственного дефекта ни в автомобиле, ни в его компонентах. Источником пожара является «посторонний предмет», застрявший в районе каталитического нейтрализатора, одной из наиболее нагреваемых частей машины.

Отмечается, этот внедорожник был оформлен в лизинг на юридическое лицо, поэтому все вопросы владельцу необходимо задавать страховой компании.