ГАИ напомнила перевозчикам Городского округа Пушкинский об ответственности за безопасность пассажиров автобусов
Фото: [Константин Гергая/РИАМО-СТРИНГЕРЫ]
Первоочередная задача перевозчиков – своевременное проведение техосмотра транспортных средств, которые выходят на маршруты муниципалитета.
Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам безопасности пассажиров общественного транспорта, заявил начальник отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» Владимир Савин.
Участие в дискуссии также приняли представители Ространснадзора, администрации муниципалитета и компаний, занимающихся перевозкой пассажиров.
Сотрудники ГАИ подчеркнули, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит безопасность граждан.
Также занимающиеся перевозкой пассажиров компании должны обеспечить транспортные средства тахографами и в обязательном порядке проводить предрейсовые медосмотры водителей.