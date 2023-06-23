ГАИ напомнила перевозчикам Городского округа Пушкинский об ответственности за безопасность пассажиров автобусов

Первоочередная задача перевозчиков – своевременное проведение техосмотра транспортных средств, которые выходят на маршруты муниципалитета.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам безопасности пассажиров общественного транспорта, заявил начальник отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» Владимир Савин.

Участие в дискуссии также приняли представители Ространснадзора, администрации муниципалитета и компаний, занимающихся перевозкой пассажиров.

Сотрудники ГАИ подчеркнули, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит безопасность граждан.

Также занимающиеся перевозкой пассажиров компании должны обеспечить транспортные средства тахографами и в обязательном порядке проводить предрейсовые медосмотры водителей.