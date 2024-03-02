Гардины стали спасением для жителя дома в северной столице от осколков при взрыве

Плотные гардины спасли от осколков жильца дома в северной столице, в который врезался дрон. Об этом сообщает Life.ru .

По словам мужчины, когда прогремел мощный взрыв, он находился в постели.

Он добавил, что рамы из окон вылетели внутрь квартиры, поэтому из-за плотных штор жильцы квартиры не поранились.

По мнению жильца пострадавшей от взрыва квартиры, с подоконника спальни упало все, что там находилось, включая цветы.

Он подчеркнул, что после этого он вышел в подъезд и не заметил, чтобы кто-то из жильцов пострадал.