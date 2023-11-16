Гавань сектора Газа взята под контроль израильскими военными

Подразделения ЦАХАЛ сумели добиться оперативного контроля над гаванью, которая ранее использовалась боевиками ХАМАС.

Армейская пресс-служба Израиля отчиталась, что 13-я флотилия совместно с 188-й бронетанковой бригадой овладели гаванью, которая располагается на территории сектора Газа.

«Военнослужащие взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС», - указали ее представители.

Их слова привело ТАСС. Ранее гавань использовалась в террористических силах, так утверждает Израиль.