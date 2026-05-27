«Газель» с сюрпризом: как двое москвичей организовали нарколабораторию в разбитом фургоне

Во Владимирской области перед судом предстанет молодой человек, организовавший производство наркотиков. Как сообщили « Ленте.ру » в следственном управлении СК России, фигуранту инкриминируют незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств и прекурсоров в крупном размере без цели сбыта.

По данным следствия, в августе 2024 года 17-летний житель столицы договорился с приятелем начать изготовление наркотического вещества. Чтобы не привлекать внимания, сообщники решили действовать за пределами Москвы. По поддельному паспорту они арендовали дом в деревне Елькино, закупили необходимое оборудование и привезли на эвакуаторе сломанную «Газель». Затем через интернет приобрели прекурсоры и прочие химические компоненты.

Производство наладили прямо в кузове автомобиля. Однако после получения вещества юноши почувствовали резкий запах и решили временно оставить продукцию в машине. В сентябре 2024 года они перегнали «Газель» к другому арендованному дому, а затем — в лесной массив возле одного из садоводческих товариществ.

В январе 2025 года сотрудники полиции осмотрели транспортное средство. Внутри они обнаружили восемь граммов наркотика и более 60 граммов прекурсора. Всё это, а также сама машина, были изъяты.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передано в суд. Второй соучастник заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство.