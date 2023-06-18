Газета Washington Post констатировала значительные потери техники ВСУ

В материале отмечается, что российские войска сражаются на хорошо подготовленных позициях, имеют преимущество в артиллерии и авиации.

За две недели наступления ВСУ не достигли практически никаких успехов, не сумев прорваться через «море мин». Таким образом, украинские военные не смогли прорвать даже первую линию обороны, но уже потеряли немало западной техники.

Массированная оборона заставляет ВСУ действовать на узких направлениях, где они подвергаются точным ударам российской армии.

Другая проблема, с которой сталкиваются украинцы, – это то, что российские войска уничтожают технику и склады с боеприпасами не на линии боевого соприкосновения, а еще в тылу ВСУ.