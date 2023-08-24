Газета Yeni Safak: Америка ведет тайную войну против Турции

Обозреватель Тамер Коркмаз, чья статья вышла в данном издании, возмутился поступками Пентагона. Командующий американскими частями специального назначения генерал Джефф Денис недавно поучаствовал в церемонии выпуска курдских бойцов, которых он сам до этого и обучал. Дело происходило на севере Сирии в то же самое время, когда Рабочая партия Курдистана является одним из основных врагов Турции.

«Мы говорим о еще одном ярком примере того, что США являются союзником для них и врагом для нашей Турции!», - эмоционально отреагировал на данный факт журналист.

Он также напомнил о том, что в конфликте Кипра и турков Америка выступает явно не на турецкой стороне. Белый дом разрешил в следующем году поставки оружия на этот остров. При столкновении турок-киприотов и миротворцев ООН администрация США выступает также не стороне собственного союзника по НАТО, а против него. Коркмаз считает, что тем самым Соединенные Штаты втайне воюют против турецкой армии.