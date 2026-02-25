«Газовая зачистка» продолжается: следствие предъявило обвинения трем фигурантам дела «Мособлгаза»

Главное следственное управление СКР по Московской области завершило двухлетнюю оперативную разработку и предъявило обвинения трем бывшим высокопоставленным сотрудникам «Мособлгаза». Фигурантами уголовного дела о коррупции стали экс-начальник управления газовых сетей Наталья Сенаторова, бывший советник гендиректора Антон Шаповалов и экс-директор филиала «Мособлгаз Север» Антон Раков, передает РБК.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 годы менеджеры газового монополиста выстроили преступную схему по вымогательству взяток у граждан и предпринимателей за подключение к газораспределительным сетям. Как рассказали источники РБК в правоохранительных органах, всего в деле насчитывается более 100 эпизодов взяточничества на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Механизм, по данным следователей, работал следующим образом: сотрудники компании искусственно создавали административные барьеры — затягивали сроки рассмотрения заявок, расширяли перечни замечаний, сообщали об отсутствии технической возможности газификации. После этого заявителям предлагали «ускорить» процедуру за отдельное вознаграждение. Деньги передавались как напрямую, так и через аффилированные с обвиняемыми компании.

Наталья Сенаторова и Антон Раков были заключены под стражу еще в ноябре 2025 года и вину не признают. Антон Шаповалов, напротив, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дает показания и находится под домашним арестом.

Адвокат Сенаторовой Вадим Шахов заявил РБК, что роль его подзащитной заключалась лишь в документальном ускорении процедур, а все полученные средства она передавала другим лицам. Защита настаивает на переквалификации обвинения на посредничество во взяточничестве.

Если вина фигурантов будет доказана, Антону Ракову грозит до 15 лет лишения свободы (ч. 6 ст. 290 УК), Наталье Сенаторовой — до 12 лет (ч. 5 ст. 290 УК), а Антону Шаповалову — до десяти лет (ч. 3 ст. 291.1 УК).

Примечательно, что это дело — лишь часть масштабной «газовой зачистки» в Подмосковье. Ранее сообщалось, что жертвой антикоррупционных мероприятий пал и генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, которому, однако, дали возможность уйти по собственному желанию. По данным следствия, в результате действий обвиняемых были нарушены права более 100 физических и юридических лиц.