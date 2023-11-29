Гендиректор ВОЗ: от болезней в Газе может погибнуть больше людей, чем от бомб

По его мнению, он инфекционных заболеваний в анклаве может погибнуть больше людей, чем от израильских бомбардировок.

По данным ВОЗ, в Газе зафиксировано 111 тысяч случаев острых респираторных инфекций, 75 тысяч – диареи, 12 тысяч – чесотки, по 2,5 тысячи – стрепотдермии и ветряной оспы, более тысячи – желтухи.

С учетом невозможности соблюдать санитарные нормы и получать нормальное медицинское обслуживание болезни могут унести больше жизней, чем бомбы, предупреждает Гебресус.