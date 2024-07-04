Гендиректора строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве, задержали в подмосковном Щелково

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Щелково по подозрению в совершении мошенничества под предлогом строительства жилых домов задержали генерального директора одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник широко рекламировал свою деятельность в сети Интернет, где обещал клиентам возведение домов в короткий срок за минимальную оплату. Однако после получения денежных средств договорные обязательства не исполнял. По предварительным данным от действий правонарушителя пострадало более семидесяти клиентов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии по месту своего проживания задержан ранее неоднократно судимый 45-летний руководитель компании.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, а также возможных соучастников преступлений.