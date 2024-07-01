Гендиректора стройфирмы арестовали по делу об обмане свыше 100 человек при возведении домов в Щелково
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В Подмосковье задержали генерального директора строительной фирмы по делу о мошенничестве при возведении каркасных домов в Щелково.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, фигуранта заключили под стражу до 26 августа.
По данным надзорного ведомства, пострадали свыше ста граждан, которые заключили договоры со строительной организацией, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования.
Исполнители не выполнили работы в установленные сроки, не вышли на связь с заказчиками и не вернули им деньги. Расследование дела продолжается.