Гендиректора стройфирмы арестовали по делу об обмане свыше 100 человек при возведении домов в Щелково

В Подмосковье задержали генерального директора строительной фирмы по делу о мошенничестве при возведении каркасных домов в Щелково.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, фигуранта заключили под стражу до 26 августа.

По данным надзорного ведомства, пострадали свыше ста граждан, которые заключили договоры со строительной организацией, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования.

Исполнители не выполнили работы в установленные сроки, не вышли на связь с заказчиками и не вернули им деньги. Расследование дела продолжается.