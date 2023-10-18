Генерал авиации Липовой перечислил российские города, куда могут долететь ракеты ATACMS
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По словам генерал-майора авиации Сергея Липового, получение киевским режимом крылатых ракет США ATACMS ставит под угрозу Республику Крым, шесть находящихся рядом с Украиной городов, а также ДНР и ЛНР. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что украинские военные могут запускать ATACMS лишь из установок РСЗО HIMARS, которые также переданы Вашингтоном.
По мнению генерал-майора, следует искать места складирования и уничтожать ATACMS.