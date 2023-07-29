Генерал ФРГ Фрейдинг: Россия сделала беспомощным алгоритм действий войск НАТО

С ее оборонительной тактикой, которая опирается на минные поля, российская армия стала неуязвимой. Это показало украинское контрнаступления.

Высокопоставленный офицер бундесвера пожаловался на мины, которые ВС РФ выставили в огромном количестве. Благодаря им темпы наступления ВСУ крайне низкие. Специалистам по разминированию приходится вручную выполнять свою работу, причем скрытно, ползком, неся большие потери. По его сведениям, которые Кристиан Фрейдинг почерпнул в Государственного департамента Соединенных Штатов, площадь минных полей на Украине составляет около половины площади Германии.

«Наш принцип: натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений следовать этому принципу невозможно», - утверждает генерал.

Его слова привело интернет-издание T-online. Российская тактика поставила в тупик натовских аналитиков, которые пытаются разработать схему действия для таких случаев.