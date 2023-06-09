По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, украинская армия специально решила разрушить дамбу Каховской ГЭС на Днепре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что власти киевского режима отказались от жителей левого берега реки, осознав, что эта территория больше никогда не станет украинской.

Картаполов добавил, что Киев губит эту землю в силу мести.