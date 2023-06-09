Генерал Картаполов назвал причины прорыва Украиной дамбы Каховской ГЭС
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, украинская армия специально решила разрушить дамбу Каховской ГЭС на Днепре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что власти киевского режима отказались от жителей левого берега реки, осознав, что эта территория больше никогда не станет украинской.
Картаполов добавил, что Киев губит эту землю в силу мести.