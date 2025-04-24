Генерал-майора Попова приговорили к пяти годам колонии

Суд вынес решение о наказании генерал-майора Ивана Попова. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ТАСС.

Следствие обвиняло Попова к причастности к хищению более чем 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, которые должны были использоваться на фронте для возведения защитных инженерных сооружений оборонительного характера. Сам он свою вину отрицал и просил отправить его на фронт. Суд признал его виновным в мошенничестве, а также в служебном подлоге. Попов был лишен воинского звания, ему назначили пять лет лишения свободы общего режима.

Сам Попов и его защита собираются опротестовать приговор.

Ранее сообщалось о приговоре, который был вынесен в отношении бывшего замглавы Министерства энергетики РФ Мочальникова. Экс-чиновнику назначили 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сам он признал свою вину и заключил сделку со следствием. Поэтом в его отношении был вынесен мягкий вердикт.