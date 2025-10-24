Генерал Попов назвал вероятный район запуска беспилотника по Красногорску

Беспилотник, который атаковал многоэтажный дом в подмосковном Красногорске, вероятно, был запущен с территории одного из соседних регионов. Такую версию происшествия в интервью «Московскому комсомольцу» высказал военный эксперт, заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его оценке, летательный аппарат не преодолевал значительное расстояние. Генерал-майор выразил уверенность, что дрон не запускался с украинской территории.

«Под Можайском взлетели, не дальше», — сказал он.

В результате инцидента многоэтажное здание получило серьезные повреждения. Сообщается, что беспилотник пробил строение насквозь, полностью уничтожив одну из квартир на 14 этаже.

Ранее в ГД заявили о высокой мощности взрывчатки в атаковавшем Красногорск БПЛА.