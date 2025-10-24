В ГД заявили о высокой мощности взрывчатки в атаковавшем Красногорск БПЛА

Беспилотник, атаковавший жилой дом в подмосковном Красногорске, был снаряжен мощным взрывчатым веществом. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий, оценивая масштабы разрушений, допустил, что беспилотник обладал значительным тротиловым эквивалентом. По его мнению, это не был рядовой дрон с небольшой боевой частью.

«Понятно, что дрон был достаточно мощный, потому что разнесло всю квартиру. Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось. Это не просто какой-то рядовой беспилотник двухсотграммовый. Я думаю, что напичкали они довольно прилично его», — поделился мнением Колесник.

Ранее сообщалось, что сосед спас двоих человек из-под завалов в поврежденной многоэтажке Красногорска.