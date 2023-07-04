Генерал Соболев определил единственный метод защиты России от нападения Эстонии
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Лидер одной из эстонских партий Олег Иванов сообщил, что Таллин при поддержке Североатлантического альянса готовит военную провокацию против России. Так, в Эстонии строятся военные базы. Депутат нижней палаты парламента Виктор Соболев пояснил, насколько возможны данные провокации и каким образом Россия сможет им противостоять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, Эстония является карликовым государством, которое никогда не имело суверенитета.
Парламентарий предложил во избежание эстонских провокаций провести централизованное, а не локальное улучшение состояния российской армии, прежде всего очень важны мероприятия по восстановлению Ленинградского и Московского военного округов, которые проводятся в настоящее время.