Лидер одной из эстонских партий Олег Иванов сообщил, что Таллин при поддержке Североатлантического альянса готовит военную провокацию против России. Так, в Эстонии строятся военные базы. Депутат нижней палаты парламента Виктор Соболев пояснил, насколько возможны данные провокации и каким образом Россия сможет им противостоять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, Эстония является карликовым государством, которое никогда не имело суверенитета.

Парламентарий предложил во избежание эстонских провокаций провести централизованное, а не локальное улучшение состояния российской армии, прежде всего очень важны мероприятия по восстановлению Ленинградского и Московского военного округов, которые проводятся в настоящее время.