Генерал США Солтцман: война в космосе подвергнет угрозе все человечество

Она будет более разрушительной, чем все проходившие до нее наземные. Конфликт такого формата затронет всех людей в мире.

Командующий военно-космическими силами Соединенных Штатов Ченс Солтцман рассказал свое видение этой войны. Никакие морские, наземные либо воздушные войны, которые проходили до этого, не сравнятся с масштабом возможного космического противостояния.

«Если такая внеземная война вспыхнет, она может изменить жизнь людей на многие века вперед», - указал он в беседе с корреспондентом из журнала Newsweek.

Из-за такой войны околоземное пространство может быть засорено космическим мусором на многие поколения вперед. Для того, чтобы Америка смогла выиграть такое противостояние, ей необходимо лишить своих противников совершать наведение на ее космические объекты.