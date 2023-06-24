Генерал Суровикин призвал вагнеровцев решать все проблемы мирным путем

Видеоролик с речью генерала был распространен министерством обороны РФ. В нем военный указывает, что враги только и ждут момента, когда внутри России обострится внутриполитическая ситуация. Выступать против государства в такой тяжелый для страны момент – это означает играть на руку противнику. Поэтому руководству ЧВК «Вагнер» необходимо вернуть свои колонны в места дислокации и решать все проблемы легитимными способами.

«Мы одной крови, мы воины», - подчеркнул Суровикин.

Он также напомнил, что он и военнослужащие министерства обороны воевали вместе с вагнеровцами на передовой, вместе несли потери и выполняли одни и те же задачи.