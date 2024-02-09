Генерал ВСУ предупредил о тяжелой ситуации под Купянском
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На Купянском направлении в Харьковской области сложилась тяжелая ситуация для украинских войск, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он отметил, что «русские воюют с математической точностью», тщательно прорабатывая варианты ударов.
По мнению генерала, потеря Купянска может дорого обойтись украинской армии, поскольку это важный логистический узел.
Также Кривонос резюмировал значительное превосходство российской армии в боеприпасах, что стало результатом слабости украинской экономики.
Ранее в публикации Wall Street Journal сообщалось, что на 10 выпущенных российских снарядов приходится только один украинский.