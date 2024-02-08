Wall Street Journal: российские войска в 10 раз превосходят украинские по количеству выпущенных снарядов

Украинские войска находятся в затруднительном положении еще до того момента, когда последствия блокирования республиканцами дополнительной помощи Киеву в полной мере отразятся на поле боя, пишет The Wall Street Journal.

Уже сейчас, по словам военных, на 10 выпущенных российских снарядов приходится только один украинский.

Именно за счет превосходства в артиллерии российские войска продвигаются вперед, отмечает издание. Они отвоевывают Авдеевку, отрезая находящиеся там украинские войска от основных линий снабжения, и продвигаются к Купянску.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что россияне хотят использовать Авдеевку в логистических целях, чтобы проводить операции по всему Донбассу.

Ранее газета The New York Times писала о росте числа дезертиров в украинской армии из-за неверия в возможность победы.