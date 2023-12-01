Генерал ВСУ признал несопоставимость российских и украинских резервов

Украина не может соперничать с Россией в плане резервов, заявил в эфире Апостроф TV генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его данным, с российской стороны на фронте одновременно задействовано 50 тысяч человек. Украина же не может позволить себе такого количества военнослужащих.

Генерал признал, что на большинстве направлений для ВСУ складывается тяжелая ситуация из-за нехватки людских ресурсов. Российская армия переходит в наступление, а ответить ей некем.

Сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за время своего «контрнаступа» украинская армия потеряла 125 тысяч человек.