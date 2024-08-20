Генерала Евкурова назначили замглавы совета по защите приграничных территорий

Бывший глава Ингушетии и замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров стал заместителем руководителя Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий. Об этом сообщил министр обороны РФ и глава совета Андрей Белоусов.

Министр отметил, что в настоящее время Евкуров уже находится непосредственно в Курской области.

Также Белоусов распределил обязанности между другими членами совета. Так, замминистра Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, замминистра Алексей Криворучко — за вопросы военно-технического обеспечения, замминистра Павел Фрадков — за инженерное обустройство и строительство, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение.

Белоусов подчеркнул, что все члены совета обязаны находиться на прямой связи с главами приграничных регионов.

Ранее сообщалось о создании в России группировок «Белгород», «Брянск», «Курск».