Минобороны РФ создало три новые группировки войск

В России созданы группировки войск «Брянск», «Белгород» и «Курск», говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Заседание прошло под руководством министра обороны Андрея Белоусова, который отметил, что в настоящее время налажено взаимодействие между администрациями приграничных регионов, командованием группировок войск и центральным аппаратом Минобороны.

Заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев рассказал о снабжении группировок необходимым оборудованием и техникой. Так, по его словам, в группировку «Курск» поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок. На контроле поставка материальных средств в группировки «Белгород» и «Брянск».

Ранее Минобороны сообщило об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР.